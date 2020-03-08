Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen ayrıldı

Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen’in ilişkisi, 2016’da başladı. İlk zamanlar birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, daha sonra objektiflerle barıştı, davetlere katılmaya başladı. 2017’de Çimen’in Olcay’a iki kez evlenme teklif ettiği, ancak reddedildiği şeklinde haberler çıktı. Çift, 4 yılın sonunda ilişkiyi noktaladı.

Olcay, bir akşam yemeği esnasında sevgilisine ayrılmak istediğini söyledi. Ve ikili, yaklaşık 2 hafta önce sessiz sedasız yollarını ayırdı. Müzik kariyerine odaklanan Zuhal Olcay’ın şimdilerde kendisine yoğun bir konser takvimi hazırladığı söyleniyor.