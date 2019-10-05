'007' beni öptü açıklaması

Çekimleri süren son James Bond filminde başrol ‘007’yi oynayan 51 yaşındaki Daniel Craig’in düşmanını Oscar ödüllü 38 yaşındaki Rami Malek canlandırıyor. Malek, katıldığı son programda Craig ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: “Karmaşık bir sahne vardı. Onun provasınnda bir yandan da beyin fırtınası yapıyorduk. Saatler süren sohbet sırasında Craig, bir anda beni kendine çekip öptü.”

Bu açıklama ile sunucuları şaşkına çeviren Malek, “Benim için zor bir deneyimdi” dedi.