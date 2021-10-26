Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 03 plaka nerenin plaka kodu? 03 plaka hangi şehir? 03 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

03 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

03 plakası ele alındığında bu plaka kodunun Afyon şehrine ait olduğu ortaya çıkıyor. Hem araba plakalarında hem de posta işlemleri ile beraber birçok değişik amaç altında Afyon şehri adına 03 plakası kullanılır. Türkiye'nin hem tarihi hem de kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir şehri olarak ön plana çıkan Afyon, aynı zamanda sürekli olarak turist çeken önemli şehirlerden biridir.

Bu sebepten dolayı farklı çalışmalar ve işlemler konusunda Afyon üzerinden 03 plaka kodu kullanılır. Hem şehir merkezi hem de ilçeler açısından Afyon şehri adını 03 plakasını değerlendirebilirsiniz. Böylece işlemlerinizi buna bağlı olarak tamamlayabilir ve sorun olmadan düzenli şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.



