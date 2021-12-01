Türkiye 1 Aralık 2021 korona tablosu açıklandı mı?

1 Aralık 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Türkiye

1 Aralık 2021 korona tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 25 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 1 Aralık 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 1 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 1 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

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