1 günde 96 bin turist geldi, hedef 100 bin

Lüks otellerinin yanı sıra bakir koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ağırladığı turist bakımından ‘turizm başkenti’ olarak nitelendirilen kent, gelen yabancı turist sayısında günlük rakamlardaki rekorlarla da ön plana çıkıyor.

Antalya’da günlük yolcu girişinde ilk rekor 8 Haziran’da 85 bin 205 yabancı turistle kırıldı. Bu rakama göre, 2018’e oranla bu yıl aylık yüzde 17’lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya’ya geldi.

Günlük 86 bin 308 yabancı turistin giriş yaptığı kentte 22 Haziran’da ikinci rekor, 29 Haziran’da da 90 bin 989 yabancı turistle üçüncü rekor kırıldı. Antalya’da, 14 Temmuz’da 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların en yüksek günlük turist sayısına ulaşıldı.

DEVAMLILIK ŞART

Bu yıl ocak ayından 18 Temmuz’a kadar Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente 6 milyon 914 bin 909 yabancı turist geldi. Böylece önceki yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 16 artış yaşandı.

Türkiye’ye önemli döviz girdisi sağlayan turizmde hem turist sayısının artması hem de turist başına gelirin artması için çalışmalar sürdürülüyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Her gün rekor haberiyle güne başlıyoruz. Bir günde 96 bin 191 kişiyle tüm zamanların günlük yolcu rekoru kırıldı. Böyle devam ederse Antalya’da 16 milyon yabancı turist hedefimizi geçeceğiz. Rekorların yanında sürdürülebilir turizm çok önemli. Bir günde 96 bin yerine gelen turist sayısını her gün 90 bine yayabilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Günlük rekorlar önemli. Öngörümüze paralel gerçekleşiyor. Bu sene çift haneli yüzde 10-15 arası bir büyüme bekliyorduk. Öngörümüz doğrultusunda devam ediyor” dedi.



