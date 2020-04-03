10 ay işsizlik maaşı

Bu kapsamda 3 aylık maaşı devlet ödüyor. Buna rağmen bazı iş yerlerinde ücretsiz izin, işten çıkarma uygulamaları söz konusu. İşten çıkarılanların 10 aya kadar 2.336 liraya kadar işsizlik maaşı alma hakkı var.

Kimler alabiliyor?

Kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş,

Son 3 yılda adına en az 600 gün işsizlik sigorta primi ödenmiş,

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışanlar işsizlik maaşı alabiliyor.

Adına en az 600 gün prim ödenene 6 ay, 900 gün prim ödenene 8 ay, 1080 gün prim ödenene ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı bağlanıyor.

30 günü kaçırmayın

İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra ‘30 gün içinde’ İşkur’a başvurmak şart. 30 gün sonra da başvuru yapılabilir ama gecikilen süre için işsizlik maaşı ödenmez. Başvurular 'iskur.gov.tr’ veya 'e-Devlet’ten yapılabiliyor.

İnternetten yapılan başvuruda evrak istenmiyor. Ancak İşkur’a elden başvuruda nüfus kağıdı, işten ayrılış bildirgesi ve işsizlik maaşı dilekçesi isteniyor.

Hesap son 4 maaşa göre

İşsizlik maaşı hesabında son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş, ortalama brüt kazancın yüzde 40’ı. Ama 2.336 lirayı geçemiyor. Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1.168 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 3.500 lira olana 1.389 lira, 6.000 lira ve üzeri olanlara 2.336 lira ödeniyor.

İşsiz kalanın sağlık hizmetini devlet karşılıyor. Bundan eş ve çocuklar da yararlanıyor.

Ne zaman ödeniyor?

İşsizin yapmış olduğu başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik maaşı, kimlik kartıyla herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde çekilebilir. Maaş 6 ay içinde çekilmeli. Aksi durumda maaş İşkur’a geri gider.

Virüs nedeniyle istifa

İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi, işçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında işçiye iş akdini feshetme hakkı tanıyor. Bu gerekçeyle iş akdini fesheden işçi, kıdem tazminatını alır ama ihbar tazminatı alamaz.

Ücreti ödenmeyen işçi istifa ederse ve gerekli prim koşullarını taşıyorsa işsizlik maaşı da alır. Ayrıca işverenin tek taraflı olarak çalışanı ücretsiz izne çıkarması durumunda haklı sebeple işten ayrılanlar işsizlik maaşından faydalanabilir.







