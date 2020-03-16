Koronavirüs nedeniyle kura töreni iptal edilirken, noter huzurunda yapılacak çekiliş, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronovirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından, vatandaşın sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler daha da artırılmıştı. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da kendi önlemini aldı. Artık kura çekimleri için tören gerçekleştirilmeyecek. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

Çekiliş bugün başlıyor

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvuruda bulunmuştu. TOKİ’nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat’ta başlayan kuralar devam ediyor. TOKİ’nin bu kapsamında İstanbul’da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekilişi bugün başlıyor.

En çok başvuru İstanbul'dan

Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul’da kuralar 20 Mart’a kadar sürecek. Tuzla’da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart’ta, Arnavutköy’deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart’ta, Başakşehir’deki 500 konut için 20 Mart’ta kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura sonuçlarını TOKİ’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla izleme imkanı olmayanlar, kuradan birkaç saat sonra TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilir.

Nasıl sorgulanır?

TOKİ’nin resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra ‘Satış ve Duyurular’ bölümüne girerek, ‘Kura Sonuçları Sorgulama’ butonuna tıklanır. Buradan gelen ekrana T.C. kimlik numarası yazarak sorgulama işlemi yapılabilir. Hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın şubelerinden geri alabilecek.

Ödemeler ne zaman?

Kurada ev çıkanlar için ödemeler, satış fiyatının yüzde 10’u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile yapılacak. Aylık taksitler 894 liradan başlayacak. Krediyi kamu bankaları ve katılım bankaları kullandıracak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Konutların teslimi öncesinde yüzde 1 KDV konut alıcılarından tahsil edilecek. Konutlar 1-1.5 yıl içinde tamamlanarak, vatandaşlara teslim edilecek.