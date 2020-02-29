İngiliz The Times gazetesinin YouGov araştırma şirketi aracılığıyla 3 binden fazla ebeveynle yürüttüğü ankete göre, her 10 anne babadan birinin, bir 'favori' çocuğu bulunuyor. Haberde, aslında bu oranın daha fazla olduğu, ancak ebeveynlerin itiraf etmeye utandıkları belirtiliyor. Bir favori çocuğunun bulunduğunu belirten ebeveynlerin yüzde 53'ü en küçük çocuklarını, yüzde 25'i en büyüğünü, yüzde 18'i ise ortanca çocuğunu diğerlerinden daha çok seviyor. Araştırmaya göre kız çocukları erkeklerden daha fazla seviliyor. Araştırmaya katılan ebeveynlerden yüzde 51'i kızlarını, yüzde 46'ı ise oğullarını daha çok sevdiğini belirtiyor. Çocuklar arasında ayrım yapmanın aile ilişkilerine kalıcı zararlar verip vermediği sorulduğunda, yüzde 35'i 'evet', yüzde 56'sı ise 'hayır' yanıtını verdi.

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