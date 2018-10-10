10 Ekim güncel altın fiyatları (Çeyrek ve gram altın ne kadar?)

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 10 Ekim 2018 Çarşamba güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 230,60 liradan alınan gram altın 230,80 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

743 liradan alınan yarım altın 753 liradan ve 371 liradan alınan çeyrek altın 376 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 520 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 541 liradan, 210 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 214 liradan, bin 485 liradan alınan tam altın bin 505 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 2,37’lik düşüşle tamamladı.

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