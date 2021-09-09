Merakla beklenen 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM’de pek çok farklı ürün bulunuyor. Oyuncaktan, mutfak malzemelerine elektronik aletlerden beyaz eşyaya kadar pek çok ürün 10 Eylül BİM indirimli ürünler listesinde yer alıyor. İşte, 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu…

10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA

Kumtel cam ankastre set: 1.599,00 TL

Decolove raflı TV ünitesi: 199,00 TL

Gold halkalı cam avize: 59,90 TL

Çerçeveli tablo: 49,90 TL

Fakir marka buharlı ütü: 215,00 TL

Fakir marka buharlı temizleme makinesi: 249,00 TL

Cam kandil: 22,50 TL

Şal: 14,90 TL

2’li banyo paspası seti: 49,90 TL

Trend halı: 54,90 TL

Peluş paspas çeşitleri: 29,90 TL

Desenli katlanır sehpa: 69,90 TL

Çanta cüzdan: 34,90 TL

Trend yolluk: 34,90 TL

10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA

Full HD Smart Lınux televizyon: 2.299, 00 TL

Full HD uydu alıcılı televizyon: 1.999,00 TL

Kütahya Porselen 48 parça dekorlu kare yemek takımı: 399,00 TL

Chef’s mini çaydanlık: 99,90 TL

Chef’s granit efektli sahan: 19,90 TL

Chef’s granit efektli tava: 19,90 TL

Borosilikat 3’ü fincan seti: 24,90 TL

Çift cidarlı rose simli bardak: 34, 90 TL

Çift cidarlı rose simli kupa: 24,90 TL

Kapaklı erzak kabı (700 ml): 12,90 TL

Kapaklı erzak kabı (1200 ml): 14,90 TL

Silikon uçlu fırça ve spatula seti: 17,50 TL

Plastik tekli servis gereçleri: 9,90 TL

Hamur porsiyonlayıcı: 24,90 TL

Beyaz çizgili 5 parça banyo seti: 99,90 TL

3’lü kurulama bezi: 6,90 TL

Sofra bezi: 7,90 TL

12 parça bambu mutfak seti: 69,90 TL

Paşabahçe 12 parça çay seti: 24,90 TL

Krema pompası: 7,50 TL

10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA