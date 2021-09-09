10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu: 10 Eylül BİM indirimli ürünler listesi
10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta, birbirinden farklı ürünler indirimlerle satışa sunuluyor. Kumtel cam ankastre set 1.599,00 TL, Decolove raflı TV ünitesi 199,00 TL ve Gold halkalı cam avize 59,90 TL’den satılıyor. İşte, 10 Eylül BİM indirimli ürünler listesi…
09 Eylül 2021, Perşembe 13:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Merakla beklenen 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM’de pek çok farklı ürün bulunuyor. Oyuncaktan, mutfak malzemelerine elektronik aletlerden beyaz eşyaya kadar pek çok ürün 10 Eylül BİM indirimli ürünler listesinde yer alıyor. İşte, 10 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu…
10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1. SAYFA
- Kumtel cam ankastre set: 1.599,00 TL
- Decolove raflı TV ünitesi: 199,00 TL
- Gold halkalı cam avize: 59,90 TL
- Çerçeveli tablo: 49,90 TL
- Fakir marka buharlı ütü: 215,00 TL
- Fakir marka buharlı temizleme makinesi: 249,00 TL
- Cam kandil: 22,50 TL
- Şal: 14,90 TL
- 2’li banyo paspası seti: 49,90 TL
- Trend halı: 54,90 TL
- Peluş paspas çeşitleri: 29,90 TL
- Desenli katlanır sehpa: 69,90 TL
- Çanta cüzdan: 34,90 TL
- Trend yolluk: 34,90 TL
10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2. SAYFA
- Full HD Smart Lınux televizyon: 2.299, 00 TL
- Full HD uydu alıcılı televizyon: 1.999,00 TL
- Kütahya Porselen 48 parça dekorlu kare yemek takımı: 399,00 TL
- Chef’s mini çaydanlık: 99,90 TL
- Chef’s granit efektli sahan: 19,90 TL
- Chef’s granit efektli tava: 19,90 TL
- Borosilikat 3’ü fincan seti: 24,90 TL
- Çift cidarlı rose simli bardak: 34, 90 TL
- Çift cidarlı rose simli kupa: 24,90 TL
- Kapaklı erzak kabı (700 ml): 12,90 TL
- Kapaklı erzak kabı (1200 ml): 14,90 TL
- Silikon uçlu fırça ve spatula seti: 17,50 TL
- Plastik tekli servis gereçleri: 9,90 TL
- Hamur porsiyonlayıcı: 24,90 TL
- Beyaz çizgili 5 parça banyo seti: 99,90 TL
- 3’lü kurulama bezi: 6,90 TL
- Sofra bezi: 7,90 TL
- 12 parça bambu mutfak seti: 69,90 TL
- Paşabahçe 12 parça çay seti: 24,90 TL
- Krema pompası: 7,50 TL
10 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3. SAYFA
- Çocuk masası: 49,90 TL
- Çocuk sandalyesi: 24,90 TL
- Oyuncak Mutfak seti: 129,00 TL
- 120 parça multibloks: 44,90 TL
- Lisanslı kız erkek çocuk pijama takımı: 29,90 TL
- Lisanslı müzik seti: 12,90 TL
- Sürtmeli karma iş makineleri: 14,90 TL
- Karakter bebekler: 39,90 TL
- 2’li lisanslı top: 9,90 TL
- Karma oyuncak çeşitleri: 14, 90 TL
- Hikaye kartları: 12,90 TL
- Okul öncesi neşeli aktiviteler: 4,50 TL
- Atasözü öyküleri: 4,50 TL
- İlk okuma kitaplarım: 4,90 TL
- Telefon tutucu: 2,50 TL
- Üç boyutlu saksı (7,3L): 17,90 TL
- Üç boyutlu saksı (1,4 L): 5,90 TL
BUNLARI DA OKUYUN