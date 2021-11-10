Ekonomi 10 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yeni rekor
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10 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yeni rekor

Ekonomi

10 Kasım 2021 altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yeni rekor

10 Kasım 2021 altın fiyatları günün ilk saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor. Küresel piyasalardan etkilenen altın fiyatları, bugün ABD’de açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde yeni bir rekora daha imza attı. Peki, Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, 10 Kasım 2021 altın fiyatları…

10 Kasım 2021, Çarşamba 07:33 Son Güncelleme:
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10 Kasım 2021 Çarşamba sabahında, gram altın yüzde 0,14 oranında değer kaybı yaşasa da 572 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın dünkü yükselişinin ardından 940 TL seviyesini zorlama devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım araçlarından olan 22 ayar bileziğin gramı ise bu sabah 522 TL’den satılıyor. İşte, 10 Kasım 2021 güncel altın fiyatları…

10 KASIM 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Gram altın alış fiyatı: 572,32 TL
  • Gram altın satış fiyatı: 572,40 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Çeyrek altın alış fiyatı: 912,00 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 937,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR? 

  • Yarım altın alış fiyatı: 1.824,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 1.886,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

  • Tam altın alış fiyatı: 3.646,07 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 3.717,63 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

  • Cumhuriyet altını alış fiyatı: 3.648,00 TL
  • Cumhuriyet satış fiyatı: 3.757,00 TL

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

  • 22 ayar bileziğin gram altın alış fiyatı: 515,94 TL
  • 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı: 535,89 TL

 

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