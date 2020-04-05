10 soruda temel ihtiyaç kredisi

1- ’Temel İhtiyaç Kredisi’ nedir?

Corona virüs tedbirlerinden ötürü yaşanan ekonomik mağduriyeti gidermek amacıyla verilen düşük faizli kredi kampanyasıdır. Bu kredi özellikle alt gelir grubunda yer alan vatandaşların gıda harcamaları, kira, elektrik ve doğal gaz faturası gibi ödemelerinin finansmanının karşılanması amacıyla hazırlandı.

2- Hangi bankalar veriyor?

Tüketici kredisinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verileceği açıklandı. Daha sonra bu bankalara Ziraat Katılım da eklendi. Vakıf Katılım’ın da kredi kampanyasıyla ilgili çalışması devam ediyor.

3- Krediden kimler yararlanabilir?

Bu krediden emekliler, asgari ücretle çalışan ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşların yararlanması amaçlanıyor. Bu nedenle mevcut kredi kuralları uygulanmayacak.

Amaç dar günde ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek. Ancak açık kredi takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar, hanehalkı/eşlerden biri söz konusu krediyi kullanmışsa diğeri krediyi kullanmayacak.

4- Ne kadar kredi kullanabiliyorum?

Üst limiti 10 bin lira. Kredi 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

5- Faiz ve vadesi ne kadar?

Kredinin faizi yüzde 0.49. Toplam vade 6 ay ödemesiz 36 ay. Yani ödeme 6 ay sonra başlıyor. Ayrıca ödemeler sabit taksitli. Kredi tahsis ücreti de binde 5 olarak belirlendi.

6- Gelirim 5 bin liranın altında ama ailemle yaşıyorum. Bu krediyi çekebilir miyim?

Krediye toplam hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanlar başvuru yapabilecek. Yani sadece sizin değil, ailenizin toplam geliri 5 bin lira veya altındaysa başvurabilirsiniz. Aynı hane içerisinden ise sadece bir kişi başvurabilir.

7- Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular 1 Nisan itibarıyla başladı. Kredi başvuruları internet (ziraatbank.com.tr, vakifbank.com.tr ve halkbank.com.tr), mobil bankacılık ve SMS’le yapılabiliyor. SMS’le başvuru için:

Vakıfbank: ‘DESTEK TC Kimlik No ve Gelir Bilgisi’ yazıp 5724’e SMS atılacak.

Halkbank: ‘DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar’ yazıp 3452’ye SMS atılacak.

8- Başvuru sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Başvuru sonuçları değerlendirildikten sonra kısa mesaj yoluyla müşterilere bilgi verilecek. Bankanın mobil uygulamasını kullananlar, başvuru sonucunu oradan da takip edebilecek.

9- Parayı nasıl alacağım?

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den çekebilecek ya da diğer borçlarını mobil ortamda kapatabilecek.

10- Geri ödeme nasıl olacak?

5.000 lira kredi için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 lira kredi için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 lira kredi için: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.





İlgili Haberler Sen evde kal maaşın kapıya gelsin



