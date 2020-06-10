Kültür & Sanat 10 soruluk çengel bulmaca

10 soruluk çengel bulmaca

Kültür & Sanat

10 soruluk çengel bulmaca

Yapılan araştırmalara göre, bulmaca çözmenin beyne rahatlatıcı etkileri olduğu kanıtlandı. Bakalım 10 soruluk çengel bulmaca testimizi çözebilecek misin! Teste gel ve kendini dene.

10 Haziran 2020, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Bulmaca çözmek, ruh halinizi yükseltir, stresi azaltır ve bunalımı önlemek için eğlenceli bir yoldur. O zaman bulmaca çözme alışkanlığınıza ilk adımı atalım.

Çengel bulmaca kelimelerine ne kadar hakimsin?

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