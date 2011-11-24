Bakım 100 operasyonla böyle oldu!

100 operasyonla böyle oldu!

Bakım

100 operasyonla böyle oldu!

Rusya'da bir kadın dudaklarına 100 kere operasyon yaptırarak dünyada eşi görülmemiş bir rekora imza attı

24 Kasım 2011, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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Favori çizgi film karakteri Jessica Rabbit'e benzemek isteyen Kristina Rei (22), hemen estetik uzmanlarının kapısını çaldı. İnce olan dudaklarını kalınlaştırmaya karar veren Rei, yaklaşık 15 bin TL harcayarak dudaklarına 100 silikon enjekte ettirdi. Bunun yeterli olmadığını düşünen çılgın kadın ameliyatlara devam edeceğini söyledi. Ameliyatlar başlamadan önce böyleydi

Rusya'nın St. Petersburg kentinde yaşayan Rei, "Fantastik göründüğümü düşünüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Bazen sokakta 'büyük dudak' diye laf atıyorlar ama onları dikkate almıyorum" diyor. Aşırı olmayı, çizgi film karakterlerini sevdiğini söyleyen Rei, bir bağımlı olduğunu da kabul ediyor.

Jessica Rabbit'in kalın dudaklarını sevdiğini söyleyen Rei, "Benim gözümde o mükemmel kadını temsil ediyor" diyor. Okulda arkadaşları tarafından dışlandığını ifade eden genç kadın, ilk kez 17 yaşında dudaklarına operasyon yaptırdığını belirtiyor. Sokakta insanların dikkatini çekmesine rağmen Rei'nin bugüne kadar bir sevgilisi olmamış. Rei'nin bundan sonraki hedefi ise göğüslerini büyütmek.

GAZETEPORT

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