Şimdi bu yardımın kapsamı genişletiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu kapsamda ikinci aşamada, halihazırda sosyal yardım alan ve birinci aşamada dağıtılan 1.000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye daha 1.000’er lira nakdi destek vereceğiz. İlkinde olduğu gibi başvuru gerekmiyor, yardımlar eve götürülecek” dedi. Bakanlık olarak önceliklerinin, corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda üçüncü aşamanın da hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

Selçuk, “Bu aşamada da birinci ve ikinci aşamalardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1.000’er lira destekte bulunacağız. Bunun için başvuru gerekiyor. Üçüncü aşamanın başvuru sürecini ayrıca duyuracağız. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılacak” diye konuştu.

Çoğu küçük işletme

Virüs nedeniyle faaliyetlerini en az 4 hafta geçici olarak üçte bir oranında azaltmak veya durdurmak zorunda kalan işyerlerinde, 3 ay boyunca çalışanların ücretini devlet ödüyor. Bu ödenekten faydalanmak isteyen işverenlerin başvurusu 23 Mart’ta başlamıştı.

Bakan Selçuk, “Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuran firmalarımızın yüzde 77’si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız. Bu dönemde 1.752 lira ila 4 bin 380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunacağız. Ayrıca Kısa Çalışma Ödeneği’nde Genel Sağlık Sigortası primleri de ödenecek” dedi.







