11 Mart altın fiyatları! Altında son durum...

Dolardaki zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilmeye bağlı olarak 1,700 dolar seviyesinin üzerini test eden altın, yeni işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Altının gram fiyatı, yeni işlem gününde Dolar TL kurundaki kısmı yükseliş birlikte 416,08 seviyelerinde işlem görüyor. Ons altınla ile birlikte çeyrek, tam ve cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketli grafiğini sürdürüyor. Analistler altın fiyatlarındaki orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendinin devam edeceğini belirtiyor. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 11 Mart 2021 canlı altın fiyatları...

Haftanın başından bu yana hareketli seyrine devam eden altın fiyatları yatırımcı tarafındam merak edilen konuların başında geliyor. YatırımcıABD tarafındaki faiz ve enflasyon ile ilgili gelişmelerin yurt içi piyasalardaki yansımalarını dikkatle takip ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 417,54 liradan alınıyor, 417,61 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 667,87 liradan alınıyor, 683,18 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.331,56 liradan alınıyor, 1.366,35 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını2.768,00 liradan alınıyor, 2.810,00 liradan satılıyor.