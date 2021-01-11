Ekonomi 11 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

11 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Ekonomi

11 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

Altına yatırım yapan vatandaşlar altındaki son güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Ocak 2021 tarihli altın fiyatları..

11 Ocak 2021, Pazartesi 18:43 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da 442,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,40 liradan, 2 bin 914 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 935 liradan, 403,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 848 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 868 liradan, bin 424 liradan alınan Yarım Ziynet bin 434 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satıldı.

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İSTANBUL (İHA)

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