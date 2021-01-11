11 Ocak 2021 altın fiyatları: Çeyrek altın bugün ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı’da 442,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 442,40 liradan, 2 bin 914 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 935 liradan, 403,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 407,50 liradan, 2 bin 848 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 868 liradan, bin 424 liradan alınan Yarım Ziynet bin 434 liradan ve 712 liradan alınan Çeyrek Ziynet 717 liradan satıldı.

İSTANBUL (İHA)



