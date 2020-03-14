11 ülkeye olan uçuşlar askıya alındı

Sağlık Bakanlığı Bilim kurulunun aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle 9 Avrupa ülkesinden yapılan uçuşlar askıya alınmıştı.

Kararın ardından Avrupa ülkelerinde bulunan yolcular Türkiye’ye dönmeye başladı. Salgına yönelik olarak Avrupa’dan gelen yolcuların kimlik bilgileri ve adresleri kayıt altın alınıyor. Son dönemde Avrupa kıtasında koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Bilim Kurulunun aldığı kararı açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Norveç, İsveç ve Avusturya’ya yapılan uçuşlar yarın sabah 08.00 itibariyle 17 Nisan tarihine kadar durdurulduğunu bildirmişti.

2 ülkeye daha uçuşlar askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya düzenlenen uçuşlar, 14 Mart 2020 tarihi saat 08:00’den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki koronavirus tedbirleri kapsamında Türkiye’den Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya düzenlenen uçuşlar 14 Mart 2020 tarihi saat 08:00’den itibaren 17 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alınmıştır. Ancak turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkmış veya yurt dışında öğrenci olarak okuyan vatandaşlarımız, 17 Mart 2020 tarihi lokal saat 24.00’a kadar 14 günlük karantina şartı ile Türkiye’ye girişi yapabilecektir" denildi.



