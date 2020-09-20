1.100 icra memuru 400 bekçi alınacak

Kamuda alımlar devam ediyor. Adalet Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımladığı duyuruya göre; 1.100 icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım 2020 Pazar günü bu illerde yapılacak: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Kadıköy/Maltepe/ Ataşehir/Beyoğlu/Şişli/ Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer), İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van.

Başvuru nereden?

Sınava başvurular 29 Eylül- 6 Ekim tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM ’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacak. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresince ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacak.

Aranan şartlar

35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 01/01/1985 ve daha sonra olanlar).

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak.

Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Hapis cezası ve mahkumiyet almamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Askerliği yapmış ya da ertelemiş olmak.

İstanbul'da görev yapacak

Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinden yapılan duyuruya göre; İstanbul’da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak. Adaylar, 19 Eylül-2 Ekim arasında ‘pa.edu.tr’ adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden (pa.edu.tr) ilan edilecek. Duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi. Yani tek kaynak Emniyet olmalı.

Aranan şartlar