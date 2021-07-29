Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL pandemi destek parası ödemesi yapıyor. Başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar yapılan değerlendirmenin ardından 1100 TL sosyal yardım parasını alabiliyor. Peki, 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı? İşte, T.C. ile e devlet 1100 TL pandemi destek parası sorgulama ekranı…

1100 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntıların bir nebze de olsa giderilmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahibi ailelere 1100 TL pandmi destek parası ödemesi yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında geçtiğimiz dönemde 1000 TL olan sosyal yardım parasının 1100 TL’ye yükseltildiğini duyurmuştu.

E Devlet 1100 TL sosyal yardım parası başvurusu için aşağıda verilen bağlantıya tıklayın ve karşınıza çıkan ekranda sizden istenilen bilgileri tam ve doğru şekilde girin. Ayrıca, pandemi sosyal destek parasına başvuru nedeninizi de kısaca anlatın.

Bununla birlikte başvurularda yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, başvurular, vatandaşların T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre kabul edilmektedir. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi

0 olanlar Pazartesi

2 olanlar Salı

4 olanlar Çarşamba

6 olanlar Perşembe

8 olanlar Cuma günlerinde başvurularını yapabilirler.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

1100 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

1100 TL SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI?

1100 TL sosyal yardım parasının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolaylıkla öğrenilebilmektedir.

T.C. İLE E DEVLET 1100 TL PANDEMİ DESTEK PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

1100 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1100 TL sosyal yardım parası değerlendirmeleri, hane başı yapılmakta olup, bir haneden sadece bir kişinin başvurusu değerlendirmeye alınacaktır. Yapılan başvuruda hane halkının bilgileri de göz önünde tutulacağı için hanede 1100 TL pandemi yardımı başvuru şartlarını karşılamayan birisi varsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, aşağıdaki listede belirtilen özelliklerdeki kişiler de değerlendirmeye alınmayacaktır.