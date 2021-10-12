12 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın kaç lira oldu?

Altın piyasasındaki son rakamlar sabah saatleriyle birlikte belli oldu. Altın fiyatları haftanın ikinci gününde iç piyasada dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda bakıldığında altın fiyatları yatırımcısına kazandırdı. Ons altındaki artış altın fiyatlarına olumlu yansıdı. Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 508 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise bin 757 dolar seviyesinde hareket ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum..

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısının her dönem gözdesi olan çeyrek altın son dönemdeki yükselişle birlikte bugün 822 liradan alınırken 833 liradan da satışa sunuluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı ise 12 Ekim Salı günü 508,09 lira seviyelerinde yer alıyor. Kurdaki değişimlerin devam etmesi halinde altının gramı da 515 lirayı zorlaması bekleniyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde hem alış fiyatında hem de satış fiyatında 3 bin liranın üzerindeki konumunu sağlamlaştıran Cumhuriyet Altını ise 3 bin 283 liradan alınırken 3 bin 340 liradan da satışa sunuluyor.