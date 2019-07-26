12 milyon kişi kullanıyor! Hayatı kolaylaştıracak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: "Kullanıcılara ait tahlil sonuçları çıktığında, randevu saatleri yaklaştığında, kişiye sağlığıyla ilgili öneri verilmesi gerektiğinde cep telefonlarına anlık bildirimler gönderilecek. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme ve uyarıların yanında yapay zeka temelli beslenme uygulaması da e-Nabız'a gelecek yenilikler arasında yer alacak.

12 milyon 362 bin 65 kişinin profil oluşturduğu e-Nabız üzerinden 202 bin 215 kişi organ bağışı bildirimi yaptı. Bu bildirimler sonucu 3 milyon 134 bin 544 organ bağışlandı. Ayrıca sistem üzerinden 53 bin 311 kan bağış işlemi gerçekleşti"

AA