120 metre yükseklikte ip üstünde yürüdü

Çin’in ünlü ip cambazı Adili Wuxor ve asistanı kuzeybatıda yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi’ne bağlı Qingtongxia şehrinde bulunan Sarı nehir üzerine gerilmiş ipte yürüdü. Adili Wuxor ve asistanı nehrin 120 metre üzerine gerilen bin 880 metre uzunluğunda ipte herhangi bir koruma olmadan yürüdü. Her bir ip cambazı nehrin iki ucundan yürümeye başladı. İpin ortasında buluşan Wuxor ve asistanı ipin üzerinde tehlikeli hareketlerle nefes kesen bir performans sergiledi.

’İp cambazlarının prensi’ olarak bilinen Wuxor, genellikle sergilediği tehlikeli performanslarla biliniyor. Wuxor’un ayrıca Guinness Rekorlar kitabına giren bir çok rekor kaydı var.

Dawaz’da yanlış bir hareket ölümle son bulur. Ünlü ip cambazı uzun yıllardır bu riskle yaşıyor fakat asla gösteri yapmaktan vazgeçmedi.





Çin’in Sincan Özerk Bölgesi’nde geleneksel bir akrobasi türü olan ve Dawaz adı verilen ip üstünde yürüme performansında, akrobatlar ellerinde dengeleme çubuğuyla yürüme, ip üzerinde oturma, yatma ve zıplama gibi hareketleri sergiler. İp üstünde sergilenen hareketler ne kadar zorlu olursa, ip cambazının performansı da o kadar yüksek olur.

Dawaz, 2006 yılında ulusal olmayan kültürel miras niteliğinde ulusal listeye eklendi. İHA



