127 milyarlık BES

2019 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131 oldu. Aynı dönemde katılımcıların fon tutarı 101 milyar 884 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 17 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın sonu itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302’ye ulaştı. Katılımcıların fon tutarının 94 milyar lirası, faizli fonlarda değerlendirildi. Bir önceki yıla göre, toplam fon büyüklüğünde 31 milyar 267 milyon liralık yükseliş kaydedildi.



