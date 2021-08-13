Altın fiyatları 13 Ağustos Cuma sabahında yükseliş gösteriyor. 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları hem yatırımcıların hem de takı ve hediye amaçlı alıcıların yakın markajında. Dün öğleden sonra yaşanan düşüşün ardından bugün 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın yeniden yükselişe geçti. İşte 13 Ağustos altın fiyatları…

13 AĞUSTOS CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı dalgalı seyrine devam ediyor. Dün öğleden sonra yaşanan düşüşün ardından güne yüzde 0,43 oranında değer artışıyla başlayan gram altının alış fiyatı 482,79 TL, satış fiyatı ise 482,85 TL oldu. Gram altın dün 486,01 TL’den satılıyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı güne yüzde 0,25 oranında yükselerek başladı ve alış fiyatı 789,00 TL, satış fiyatı ise 802,00 TL oldu. Çeyrek altının dünkü satış fiyatı da 804,00 TL idi.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından düşüş yaşamıştı, bugün sabah ise yüzde 0,31 oranında yükseldi ve 1.578,00 TL’den alınıp 1.605,00 TL’den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı dün 1.608,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın güne değer kaybıyla başladı. Yüzde 0,53 oranındaki düşüşün ardından tam altının alış fiyatı 3.093,54 TL, satış fiyatı ise 3.154,51 TL oldu. Tam altın dün 3.171,29 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da güne düşüşle başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,49 oranında değer kaybeden cumhuriyet altını 3.205,00 TL’den alınıp, 3.255,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını dün ise 3.271,00 TL’den satılmıştı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın 13 Ağustos Cuma sabahında yüzde 0,28 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 266,01 TL, satış fiyatı ise 319,57 TL oldu. 14 ayar altın dün 320,52 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın, altın fiyatlarındaki dalgalı seyirden etkilenmeye devam ediyor. Güne yüzde 0,53 oranında değer kaybı ile başlayan 18 ayar altın 352,86 TL’den alınıp 353,19 TL’den satılıyor. 18 ayar altının satış fiyatı dün 355,07 TL idi.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?