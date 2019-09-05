13 günde 7 kilo verdiren İsveç diyeti

İsveç diyeti İskandinav ülkelerinin yerel kaynaklı gıdalara odaklı olan bir beslenme şeklidir. Son günlerde popüler hale gelen İsveç diyetini uygularken belli kurallara dikkat etmek gerekiyor. Her diyette olduğu gibi İsveç diyetini de uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirtelim.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Günde 2 bardak tüketenlerde ölüm riski artıyor!

İSVEÇ DİYETİ NEDİR?

İsveç diyeti İskandinav ülkelerinin beslenme biçimini vurgulamaktadır. Bu nedenden dolayı İsveç diyeti, Akdeniz diyeti ile benzerlik göstermektedir. İsveç diyetinde deniz ürünleri ve çeşitli bitkilere ağırlık verilmektedir.

Amerikan Kalp Birliği, hemen kilo vermek zorunda kaldığı kalp problemleri olan hastalar için İsveç Diyetini önerir. Ancak 35 yaşın üzerinde olanlar ve ciddi hastalıkları olanlar için bu diyeti izlemeleri önerilmez.

İsveç diyetini uygulamaya karar verdiyseniz, kesinlikle kurallara uymalısınız. İzin verilen miktar dışında, çay, kahve gibi içecekler içmemelisiniz. İsveç diyet listesinde belirtilenlerin dışında kahvene asla ilave katkı maddeleri eklememelisiniz.

Günde iki litre su içmelisin. Bu diyeti 13 gün sonra uygulamayı bırakmalı ve üç ay içinde bir daha hiç başlamamalısınız. 3 ay sonra bu diyeti tekrar uygulayabilirsiniz.

· Çay, kahve ve alkolsüz içecekler içmeyin.

· Günde 2 litre su içiniz.

· Diyete 13 günden fazla devam etmeyin, 6 gün geçmeden diyetinizi kesmeyin

· Diyetinizi üç aydan daha kısa sürede tekrarlamayın,

· Öğle ve akşam yemekleri aynı gün içerisinde değiştirilebilir.

İSVEÇ DİYETİNİN FAYDALARI

Sağlıklı beslenme kilo vermenin ötesine geçer.

Ayrıca metabolik sağlıkta önemli gelişmelere yol açabilir ve birçok kronik hastalık riskini azaltabilir. Bazı çalışmalarda İsveç diyetin sağlık belirteçleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. İşte İsveç diyetinin sağlığımıza olan faydaları…

İsveç diyeti kan basıncını düşürmede etkili gibi görünmektedir. Kolesterol, kan trigliseritleri, kan şekeri düzeyleri ve inflamatuar belirteçler üzerindeki etkileri zayıf ve tutarsızdır.

İsveç diyeti sağlıklıdır, çünkü işlenmiş gıdaları tek bileşenli gıdalarla değiştirir .

Kısa süreli kilo kaybına ve kan basıncında ve inflamatuar belirteçlerde bir miktar azalmaya neden olabilir. Ancak, kanıtlar zayıf ve tutarsızdır.

Bu haberi de okudular Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet listesi nasıl olur?

İSVEÇ DİYETİ ÖNERİLERİ

· Brokoli bulamazsanız, karnabahar yiyin,

· Kolesterolünüz yüksekse, yumurtanın beyazını yiyin,

· Diyet ağır ise, 6. günde durdurun ve 3 ay sonra 6 gün daha uygulayın.

13 GÜNLÜK İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

1. GÜN:

· Kahvaltı: bir fincan şekerli kahve

· Öğle yemeği: Domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve çift yumurta

· Akşam yemeği: Akşamları 200 gram biftek, zeytinyağı ve limon salatası

2. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker

· Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve 1 dilim salam

· Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek salatası ve bir meyve

3.GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker

· Öğle yemeği: 1 domates, yarım porsiyon haşlanmış ıspanak ve meyve

· Akşam Yemeği: Bir dilim salam salatası 2 haşlanmış yumurta

4. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker ve bir dilim kızarmış ekmek

· Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta 1 adet havuç 30 gram yağsız peynir

· Akşam Yemeği: Bir kase yoğurt yarım portakal suyu

5.GÜN:

· Kahvaltı: Sabahları bir bardak limonlu havuç suyu

· Öğle yemeği: 200 gram haşlanmış balık

· Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek brokoli salatası

6. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker

· Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta 1 adet havuç

· Akşam Yemeği: 200 gram pişmiş tavuk ve salata

7.GÜN:

· Kahvaltı: Bir bardak şekersiz çay

· Öğle yemeği: 200 gram ızgara et ve 1 parça meyve

· Akşam Yemeği: Alkol yasak

8. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker

· Öğle yemeği: Bir domates, yarım küçük bir parça haşlanmış ıspanak ve 2 adet haşlanmış yumurta

· Akşam yemeği: maksimum 200 gram biftek zeytinyağlı limon salatası

9. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker

· Öğle yemeği: 100 gram yoğurt ve bir dilim salam

· Akşam Yemeği: 200 grama kadar biftek salatası ve 1 parça meyve

10. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker ve bir dilim kızarmış ekmek

· Öğle Yemeği: Haşlanmış ıspanaklı bir meyve ve domates

· Akşam yemeği: Bir dilim salam salatası 2 haşlanmış yumurta

11. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker ve bir dilim kızarmış ekmek

· Öğle yemeği: Bir adet haşlanmış yumurta 1 adet havuç 30 gram yağsız peynir

· Akşam Yemeği: Akşamları bir kase yoğurt, yarım portakal suyu

12. GÜN:

· Kahvaltı: Bir bardak limonlu havuç suyu

· Öğle yemeği: 200 gram haşlanmış limon balığı

· Akşam yemeği: 200 grama kadar biftek brokoli salatası

13. GÜN:

· Kahvaltı: Bir fincan kahve, bir küp şeker, 2 yumurta

· Öğle yemeği: 2 katı yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç

· Akşam Yemeği: Pişmiş tavuk ve salata



