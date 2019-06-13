13 Haziran güncel altın fiyatları… Gram altın ne kadar?
ABD Çin geriliminin artmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik söz konusu. Yatırımcının gözü G20 zirvesinde ABD ile Çin’in yapacağı görüşmelerde. Yatırımcı da hem iç piyasayı hem de küresel piyasaları takip ediyor. Bu gelişmelerle birlikte altına talep artmış durumda. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 13 Haziran güncel altın fiyatları…
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin gergin havada devam etmesi altına olan talebi arttırdı. Altında yatay hareketlilik gözleniyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 13 Haziran Kapalıçarşı altın fiyatları…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
249,51 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 249,55 liradan, bin 645 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 670 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 592 liradan alınan tam altın bin 623 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
796 liradan alınan yarım altın 816 liradan ve 398 liradan alınan çeyrek altın 409 liradan satılıyor.