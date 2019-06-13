13 Haziran güncel altın fiyatları… Gram altın ne kadar? ABD Çin geriliminin artmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik söz konusu. Yatırımcının gözü G20 zirvesinde ABD ile Çin’in yapacağı görüşmelerde. Yatırımcı da hem iç piyasayı hem de küresel piyasaları takip ediyor. Bu gelişmelerle birlikte altına talep artmış durumda. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 13 Haziran güncel altın fiyatları…