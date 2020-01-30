Ekonomi 130 bin işçiye yüzde 25.50 zam

130 bin işçiye yüzde 25.50 zam

Ekonomi

130 bin işçiye yüzde 25.50 zam

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 130 bin çalışanı ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nde uzlaştı.

30 Ocak 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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2019-2021 dönemini kapsayan sözleşmeyle işçilere ilk 6 ay yüzde 18.49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25.50 oranında zam yapıldı. Tüm saatlik ücretlere ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 6 oranında zam yapıldı. Enflasyonun bu oranı geçmesi halinde fark da alınacak.

Sosyal haklar

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Tüm sosyal haklara birinci yıl yüzde 20 oranında, ikinci yıl için de enflasyon oranında artış sağlanmıştır. Bunlara ek olarak, üyelerimizin büyük önem verdiği tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına bu sözleşme döneminde de aynen devam edilecektir.”

Metal iş kolundaki 200 işyerini ilgilendiren müzakereler, 7 Ekim 2019’da başlamıştı.

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