136 bin KOBİ'nin taksidine 3 ay erteleme
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB), kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri devam eden 136 bin 255 küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ), nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 3 ay ertelendi.
08 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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KOBİ’nin nisan, mayıs ve hazirandaki toplam borcu ise 713 milyon lira. Kabine toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Erdoğan, KOBİ’lere banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağladıklarının müjdesini vermişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.