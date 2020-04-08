KOBİ’nin nisan, mayıs ve hazirandaki toplam borcu ise 713 milyon lira. Kabine toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Erdoğan, KOBİ’lere banka kredi ödemelerini erteleme imkanı sağladıklarının müjdesini vermişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ertelemeden kaynaklanan finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak.







