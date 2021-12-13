14 Aralık BİM ürünler kataloğunun en dikkat çeken ürünleri arasında bu hafta 16,90 TL’ye satılan selfie ışığı ile 44,90 TL fiyatı olan ışıklı harfli pano yer alıyor. Aynı zamanda BİM’de bu hafta indirimli ve kampanyalı ürünler arasında kadın çamaşırından çocuk çorabına pek çok farklı ürün yer alıyor…

14 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bind Activit 2’li Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 3,90 TL

Bind Activit Premium 60’lı Bulaşık Makinesi Tableti 49,90 TL

Marc 750 ml Mutfak-Banyo Temizleyici Sprey 11,90 TL

Asperox Asprin 4 Litre Genel Temizlik Sıvısı 18,90 TL

Güldal 4 Litre Ultra Çamaşır Suyu 16,90 TL

Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 TL

Pofu 60’lı Islak Havlu 3,90 TL

Dolphin Temizlik Eldiveni 5,90 TL

Aks 750 ml Yüzey Temizleyici 3,25 TL

Mr.Green 10’lu Bulaşık Süngeri 4,90 TL

Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 9,90 TL

Işıl 400 ml Mutfak Sıvı Sabunu 5,90 TL

Orkid 36’lı Özel Seri Hijyenik Ped Normal 18,90 TL

Orkid 48’li Günlük Ped 14,90 TL

Işıklı Harfli Pano 44,90 TL

Dekoratif Yıldız Ampul 39,90 TL

Kum Saati 34,90 TL

Metal Takı Standı 44,90 TL

Dekoratif Duy Aparatı 39,90 TL

Işıltılı 20×20 cm Fotoğraf Çerçevesi 34,90 TL

Banyo Lifi 5,90 TL

Selfie Işığı 16,90 TL

Çocuk 3’lü Soket Çorap 10,90 TL

Claderm 50 ml Kil Maskesi 6,90 TL

Golden Rose Simli Eyeliner 14,90 TL

Golden Rose Maskara 22,90 TL

Işıltılı Taç 9,90 TL

Saç Fırçası 14,90 TL

Işıltılı Toka Çeşitleri 9,90 TL

Işıltılı Kolye ve Küpe Seti 16,90 TL

Işıltılı Bileklik 9,90 TL

Kadın – Erkek 100 ml Parfüm 24,90 TL

Prize 1 Litre Oda ve Kumaş Kokusu 14,90 TL

Hyperactive 750 ml Derz Temizleyici 9,90 TL

WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 TL

Queen 150’li Çek-Kullan Mendil 5,90 TL

WC Temizleyici 500 ml Aktif Köpük 11,90 TL

Blume 200’lü Peçete 6,90 TL

Queen 3 Katlı 12’li Kağıt Havlu 32,90 TL

Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 15,90 TL

Orkid 26’lı Özel Seri Hijyenik Ped Gece 18,90 TL