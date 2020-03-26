14 bin sağlık personeli alımı bugün İŞKUR üzerinden yapılacak

Kamu işçisi alımında başvurular elektronik ortamda yapılacak. Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni corona virüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvurular 26-30 Mart arasında yapılacak. Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.

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