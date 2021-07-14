14 Temmuz Çarşamba sabahında 22 ayar bilezik yüzde 0,27, çeyrek altın yüzde 0,36, gram altın ise yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Ons altın ise sabah saatlerinde yüzde 0,30 oranında yükseldi ve 1.813,18 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 14 Temmuz güncel altın fiyatları ve 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altının bugünkü alış satış fiyatları…

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı küçük de olsa bir yükseliş hareketinde ve 502,76 TL’den alınıp 502,80TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın da hafta başından bu yana sabit bir kurda devam ediyor. Yaşadığı yüzde 0,36 oranındaki yükselişle alış fiyatı 814,00 TL, satış fiyatı ise 829,00 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Bugün yarım altında da küçük çaplı bir değer artışı yaşandı. Yüzde 0,24 oranındaki değer artışının ardından yarım altının alış fiyatı 1.627,00 TL, satış fiyatı ise 1.657,00 TL oldu.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın diğer altın türlerine göre daha yüksek oranda bir değer artışı yaşadı ve alış fiyatı 3.199,10 TL olurken, satış fiyatı 3.262,11 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını da hızlı şekilde yükseldi ve 14 Temmuz Perşembe sabahında alış fiyatı 3.316,00 TL, satış fiyatı ise 3.366,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın fiyatında bir önceki güne göre çok fazla bir değişiklik yaşanmadı ve sabah saatlerinde 275,35 TL’den alınıp, 330,40 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 Temmuz Çarşamba sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 364,90 TL, satış fiyatı ise 365,24 TL oldu.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?