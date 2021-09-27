15 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen atamasının daha gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Öğretmen alımı başvuruları bugün başladı, 8 Ekim’e kadar sürecek. Başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak. Öğretmen ataması tercihleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022’de öğrenebilecek.

MAAŞ NE KADAR?

Öğretmen atama takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 ve 2021 KPSS taban puanı 50 olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

En fazla sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğine kontejan açılırken, atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi. Göreve yeni başlayan bekar bir sözleşmeli öğretmenin net maaşı 5 bin 75 lira civarında olacak.

EN FAZLA HANGİLERİ?

Not: Listenin tamamına ‘personel.meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.