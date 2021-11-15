15 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi hak sahipleri tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verdiği evde bakım parasına ilişkin sorgulamalar ise sabah saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında.

EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Evde bakım paraları her ayın 15’i itibariyle hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Evde bakım paralarının yatıp yatmadığı ise SMS ve e-devlet yolu ile öğrenilebiliyor.

MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan hak sahipleri telefon mesajı ile (SMS) evde bakım maaşlarını sorgulayabiliyor.

Cep telefonun mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e mesaj (SMS) atılarak evde bakım parası sorgulaması kolaylıkla yapılabiliyor. Mesaj ile sorgulama yapıldığı takdirde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil ediliyor.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı e-devlet üzerinden sorgulanarak öğrenilebiliyor. Evde bakım parası sorgulamak için öncelikle

TC. Kimlik numaranız ve şifreniz ile https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresinden e-devlet’e giriş yapın.

Karşınıza sıkan ana sayfada arama bölümüne "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın.

Sonrasında açılan sayfada, evde bakım maaşınıza ilişkin detayları görebilirsiniz.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

15 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Afyonkarahisar

Aksaray

Balıkesir

Çanakkale

Edirne

Hatay

Karabük

Kırıkkale

Tokat

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Kasım ayı evde bakım maaşı, 1.797,97 TL olarak ödeniyor.