1.5 milyon emekliden promosyon adımı

Türkiye Emekliler Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Tüm Sivil Emekliler Derneği, Tüm Bağkur Emeklileri Derneği ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği olmak üzere 7 emekli derneği ‘Türkiye Emekliler Platformu’ çatısı altında promosyon pazarlığı için birleşti. Bu derneklerin üye sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Önceki gün gerçekleştirdiği toplantıda emeklilerin mevcut banka promosyonu rakamlarının düşük kaldığı tespitini görüşen platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde emeklilerin de masada olması ve yeni rakamların ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi talebini benimsedi. Platform üyeleri, promosyon görüşmelerinde yer almak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) nezdinde girişimlere başlama kararı da aldı.

Kamu çalışanı örneği

Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan, kamu çalışanlarına ödenen promosyonların emeklilere de emsal teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Bankalardan, çalışanlar ile emekliler arasında ayrım yapmamalarını isteyen Çalışkan, “Emeklilere verilen banka promosyonları, çalışanlarla aynı oranda olmalı ve yıllık olarak ödenmeli” dedi.

'Bankalar katkı versin'

Emeklilerin, toplumun ilgiye ve desteğe ihtiyaç duyan kesimlerinin başında geldiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti: “Yeni promosyon rakamının emeklilerimize nefes niteliğinde olmasını istiyoruz. Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi.”

Üç yıllığına ödeme

SGK ile bankalar arasında 2017’de imzalanan protokolle emekliler ilk defa 3 yıl için promosyon almıştı. Üç yıl süreli promosyon miktarı, 1.000 lira aylık alanlara 300, 1.000 ile 2.000 lira arasında aylık alanlara 375, 2.000 lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak belirlenmişti. 1 Mart itibarıyla yeni promosyon ödemeleri başlayacak ancak pazarlıktan çıkacak rakam belli değil. Emekliler bu tutarların en az iki katına (600-900) çıkarılması yönünde talep bildiriyor. Bu arada özel bankalardan TEB, 2.500 liraya, Şekerbank ise 2.100 liraya varan promosyon avantajları sunmaya başladı.