Kültür & Sanat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü film seti oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü film seti oldu

Kültür & Sanat

15 Temmuz Şehitler Köprüsü film seti oldu

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafiğin azalmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir kısmı kapatılarak film setine dönüştürüldü.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 01:15 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle film sektöründeki çekimler durduruldu. Çekim hazırlıkları durdurulan fimlerden birisi de fantastik drama türündeki ’Son Uyanış’ filmiydi. Vaka sayılarındaki azalma ve sokağa çıkma yasağını değerlendiren film ekibi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün bir kısmını kapatılarak köprüde film seti kurdu. Daha önce hazırlıkları durdurulan fantastik drama türündeki ’Son Uyanış’ filmi için ilk çekimler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başladı.

Çekim öncesinde ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi. Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personeli çekim sırasında hazır bulundu. Çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu ’Pandemi Ekibi’ de denetim yaptı.

DHA

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