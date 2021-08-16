Aşı yaşı konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ülke genelinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, tüm 15 yaş ve üstü gençlere aşı hakkın tanındığını kaydetti. Bununla birlikte 12 yaşa aşının hangi şartlarda yapılacağı belirtildi. Peki, aşı yaşı kaça düştü? İşte konunun detayları…

15 YAŞ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

15 yaşındaki gençlerin ne zaman aşı olacağına dair merak devam ederken, Sağlık Bakanlığı yaptığı yeni düzenlemede tüm 15 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı hakkı tanındığını kaydetti.

Aşı olmak isteyen 15 yaş ve üzeri vatandaşlar MHRS uygulaması ve ALO 182 hattı üzerinden aşı randevularını alabiliyorlar.

12 YAŞA AŞI VAR MI?

12 yaş ve üzeri çocuklar için aşı hakkı ise sadece kronik hastalığı olanlara tanındı.

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ

16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 12, 13 ve 14 yaşında kronik rahatsızlığı olan çocuklar için aşı randevusu alınabiliyor. 15 Yaş ve üzeri tüm vatandaşlar da aşı hakkına sahip.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için birkaç farklı yol bulunuyor. ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturmak mümkünken, internet üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. E devlet üzerinden aşı randevusu almak için T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne MHRS yazarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne yönlendirilerek aşı randevusu alınabilir.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS’den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekmektedir. Eğer üyeliğiniz yok ise Randevu Al bölümüne tıkladıktan sonra Üye Ol yazısına tıklayarak MHRS üyelik işlemini tamamlamanız gerekiyor.

Üye ol seçeneğine tıkladıktan sonra sizden istenilen kişisel bilgileri tam ve eksiksiz girerek üyelik işlemini kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

Aşı randevusu almak için MHRS’ye üye olduktan sonra, Randevu Al butonuna tıklayın ve karşınıza çıkan “Hastane randevusu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girin.

Burada hangi sağlık merkezinde ve ne zaman aşı olmak istediğinizi seçerek aşı randevunuzu kolaylıkla alabilirsiniz.

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