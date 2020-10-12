Acısıyla tatlısıyla bir Terazi Yeniayı

Tıbbi astroloji gözüyle: Terazi burcu vücudumuzda ısı dengesi, asit baz dengesi, bel bölgesi ve böbreklerle ilişkilidir. Güneş-Ay kavuşumu sert açılar içerisinde olacağından, bel bölgesindeki tüm beden yapılarıyla ilgili sorunların artmasına neden olabilir. Böbrekler, böbreküstü bezleri, kemik ve kas yapılar bu hafta daha özenle koruma gerektirecek. Özellikle susuz kalmamaya, bel bölgemizdeki kas ve kemiklere aşırı yüklenmemeye çalışalım. Ne çok tuzsuz, ne aşırı tuzlu yiyelim; tabii hiç tuzsuz diyet önerilen hastalar diyetlerine aynen devam etmeli. Elma, muz, şeftali benzeri potasyum içeren gıdaları da bu ara aşırıya kaçmadan tüketmek, tuz ve potasyum dengesini korumamızda yardımcı olacak. Yeniay Spica ve Arcturus yıldızlarının etkisini de yansıtacak. Bakire takım yıldızında yer alan Spica yıldızı arınma ve üretkenlikle ilgilidir, etkileri daha çok manevidir. Çoban takım yıldızında yer alan Arcturus yıldızı ise daha çok maddi etkiler taşır ve hasat almayla ilişkilendirilir. Etkileri genellikle iyicil görülse de bu yıldızlar bedende fiziksel engellemelere, kaza ve yaralanmalara, bağımlılıklara, duman nedenli sorunlara ve ağır hastalıklara işaret edebilir. Bunun dışında yeniay döneminde enerjimizde ve vücut direncimizde azalma hissedebiliriz, enfeksiyonlara yakalanma riskimiz artabilir.

Yine bir T-kare

16 Ekim akşamı Terazi burcunun yaklaşık 24. derecesinde gerçekleşecek yeniay Koç burcundaki Mars’a karşıt açı, Oğlak burcundaki Jüpiter, Plüton ve Satürn üçlüsüne kare açı yapacak ve T-kare dediğimiz açı kalıbını oluşturmuş olacak. T kare kalıbının kaçış yollarından önceki yazılarımızda bahsetmiştim. Bu açı kalıbını oluşturan gezegenleri çizgilerle birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluşmaktaydı ve dik kenarın karşısındaki, gezegen olmayan alan ve burç bize çıkış yolunu gösteriyordu.

Yengeç burcu yine kurtaracak

T-kare ile ilgili daha önceki yazımızda boş alan Yengeç burcuna denk geliyordu. Bu yeniayda da öyle. Hem Yengeç burcu özellikleri, hem haritamızda Yengeç burcuyla ilgili hayat alanına odaklanmak sert etkileri daha kolay atlatmamızı sağlayacak. Yengeç tıbbi astrolojide iç zarlarla, gebelikle ve besleme işlevleriyle ilgilidir, korur, büyütür ve besler. Aslında bu hayatımızdaki her şey için geçerli; evcil hayvanlarımız, çiçeklerimiz, komşularımız, yakınlarımız, tanıdıklarımız, tanımadıklarımız... Onları beslerken, bakarken kendimizi besleriz, kendimize bakarız farkında olmadan.

Süt ve süt ürünlerini soframızdan eksik etmeyelim

Şimdi Yengeç özelliklerine odaklanma zamanı. Tabii kendimizi de besleyelim bu arada, özellikle kalsiyumdan zengin besinleri, süt ve süt ürünlerini soframızdan eksik etmeyelim. Yengeç burcu iç zarlarla ve yiyeceklerin sindirim sisteminde iletilmesini sağlayan “peristalsis” hareketi ile ilgili olduğundan bu ara aşırı acı, ekşi ya da asitli gıdalardan ve hazmı zor, ağır yemeklerden kaçınalım, sindirim sistemimizin hareketini destekleyen yeşil sebzelere ve lifli gıdalara yönelelim çünkü T-karenin Oğlak köşesi de baskın ve Oğlak sindirime dost bir burç değil.

Yengeç burcu ile ilgili hayat alanlarına odaklanabiliriz

Haritamızda Yengeç burcunun etkin olduğu hayat alanı yükselen burcumuza, hatta yükselenimizin derecesine göre değişebilir, bu nedenle bir önceki ve bir sonraki yükselen burç için önerilen hayat alanlarını da göz önünde bulundurabiliriz.

Yükselen Koçlar kökenlerine, doğdukları yerle ilgili konulara, emlak-arazi konularına

kökenlerine, doğdukları yerle ilgili konulara, emlak-arazi konularına Yükselen Boğalar komşu, yakın çevre ve yakın akrabalara

komşu, yakın çevre ve yakın akrabalara Yükselen İkizler sahip oldukları varlıklarına, mali kazanımlara

sahip oldukları varlıklarına, mali kazanımlara Yükselen Yengeçler öz değerlerini geliştirmeye

öz değerlerini geliştirmeye Yükselen Aslanlar bilinçaltı ve olumlama çalışmalarına

bilinçaltı ve olumlama çalışmalarına Yükselen Başaklar medya ve sosyal çevrelerine, arkadaşlarına bu hafta daha fazla zaman ayırmaya

medya ve sosyal çevrelerine, arkadaşlarına bu hafta daha fazla zaman ayırmaya Yükselen Teraziler işlerine, kariyerlerine

işlerine, kariyerlerine Yükselen Akrepler inançlara ve felsefe konularına

inançlara ve felsefe konularına Yükselen Yaylar miras, metafizik, geçmişi temizleme konularına

miras, metafizik, geçmişi temizleme konularına Yükselen Oğlaklar ilişkilerine, ilişkileri iyileştirme konularına

ilişkilerine, ilişkileri iyileştirme konularına Yükselen Kovalar günlük rutinlere, topluma hizmete

günlük rutinlere, topluma hizmete Yükselen Balıklar sanata, çocuklarla ilgili konulara yönelebilirler.

Diğer etkilere de bir göz atalım Yeniayla birlikte oluşan T-kare dışında bu haftanın son günü, 18 Ekim’de Venüs-Neptün karşıtlığına şahit olacağız. Merkür-Uranüs karşıtlığı ve Mars-Jüpiter karesi de yaklaşıyor olacak. Terazi burcunu yöneten Venüs vücutta denge oluşturulması ile ilgilidir. Hem yeniayın, hem yeniayın yöneticisi Venüs’ün sert açıları bu hafta böbreklere ve özellikle sıvı dengelerine dikkat çekiyor. Bunun dışında deri ve hormon sorunları, idrar yolları ve üreme sistemi hastalıkları biraz daha artabilir görünüyor. Yakınlaşan etkilere haftaya daha detaylı bakacağız ama yine kazalar, sakarlıklar ve denge sorunları özellikle dikkat çekiyor. Bu hafta hem kendi dengemizi, hem de bedenimizdeki dengeleri korumamız gerekiyor.







