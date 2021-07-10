Murat Erdoğan'ın yönettiği karşılaşmada Trabzonspor 2. dakikada Muhammet Akpınar'la öne geçti. Trabzonspor'da 44. dakikada Mustafa Köroğlu uzaklardan harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

16. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli futbolcunun şutunda Trabzonsporlu kaleci Kağan topu son anda çizgiden çıkardı. Fenerbahçeli oyuncular gol itirazı yaparken, VAR kontrolünün ardından "Devam" kararı onandı. 2. yarıda Fenerbahçe, 80. dakikada Yiğit Efe Demir'in golüyle farkı 1'e indirdi. 86. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem öncesinde ofsayt olduğu kararını verdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, 2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi Play-Off Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 6-0 yendiği maçta 2 gol 1 asist ile damga vuran Arda Güler bu maçta da klas hareketleriyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 16'lık yıldızın maçta attığı çalım sosyal medyada gündem olurken Arda oyunuyla alkış alan isimler arasına girdi. Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan U19 maçını tribünden izledi.

SOSYAL MEDYADA ARDA İÇİN YAZILANLAR

"Arda Güler'den enfes vücut çalımı."

"Bu neydi abi. Ben burada takılı kaldım..."

"Arda Güler yine çok iyi başladı, maşallah. Fizik olarak zorluk çekse de, kaçınmıyor ikili mücadeleden. Bravo kardeşim benim"

"oyyy arda güler öyle güzel bir vücut çalımı attı ki, koltuktan zıpladım :D çok hoştu"

"Fenerbahçe U19 takımı fizik kondisyon olarak Trabzonspor’un gerisinde kaldı. Arda Güler geleceği parlak iyi bir futbolcu ama bugün çok yalnız kaldı. Uzatmalarda kazanılan serbest atışı onun kullanması beklerdim. Çünkü topun başında yıldız oyuncu varsa gerisi teferruattır."

"Arda Güler baya iyi topçu"

"maçta sadece arda güler oynuyor galiba defans desen o forvet desen o orta saha desen o"

"Arda Güler net olarak Ömer Faruk'un üzerinde. Tavrı ve oyun içindeki duruşu çok kıymetli."

"Arda güler’i ilk defa canlı izliyorum inanılmaz bi yetenek"



