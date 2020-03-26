Futbol 17 yıl önce İtalya tribünlerinde corona virüs pankartı açılmış

17 yıl önce İtalya tribünlerinde corona virüs pankartı açılmış

Futbol

17 yıl önce İtalya tribünlerinde corona virüs pankartı açılmış

2003-2004 sezonunda İtalya Serie B takımlarından Catanzaro tribünlerinde ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Catanzaro'nun oyuncusu Giorgio Corona adına açılan 'Corona virüsü' pankartı yeniden gündeme geldi.

26 Mart 2020, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
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Serie B'de 2003-2004 sezonunun en çok gol atan oyuncularından biri Giorgio Corona idi. Corona, Catanzaro takımının forvetiydi ve taraftarın da sevgilisiydi.

Taraftar, Giorgio Corona için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart açmıştı. Corona için yapılan tezahüratlar boşa değildi çünkü İtalyan oyuncu o sezon 19 golle takımına büyük katkı sağlamıştı.

Yeni tip corona virüsünün COVID 19 olarak anılması da Giorgio Corona'nın 19 gollü sezonuyla bir başka benzerlik olarak kayıtlara geçti.

16 yıl önce yaşanan bu tesadüf, şu anda Serie C'de oynayan Catanzaro'nun adını tüm dünyaya duyurmasını sağladı.

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