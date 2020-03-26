17 yıl önce İtalya tribünlerinde corona virüs pankartı açılmış

Serie B'de 2003-2004 sezonunun en çok gol atan oyuncularından biri Giorgio Corona idi. Corona, Catanzaro takımının forvetiydi ve taraftarın da sevgilisiydi.

Taraftar, Giorgio Corona için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart açmıştı. Corona için yapılan tezahüratlar boşa değildi çünkü İtalyan oyuncu o sezon 19 golle takımına büyük katkı sağlamıştı.

Yeni tip corona virüsünün COVID 19 olarak anılması da Giorgio Corona'nın 19 gollü sezonuyla bir başka benzerlik olarak kayıtlara geçti.

16 yıl önce yaşanan bu tesadüf, şu anda Serie C'de oynayan Catanzaro'nun adını tüm dünyaya duyurmasını sağladı.

PSG'li oyuncular corona virüs arasında hafta sonunu böyle geçirdi



