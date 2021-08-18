Altın fiyatları hafta başından bu yana sabah saatlerinde yukarı yönlü hareket sergilese de öğlen saatlerinde yeniden düşüş yaşıyor. Gram altın, çeyrek altın ve 22 ayara bilezik güne yükselerek başladı ancak hala dünkü seviyelerin altında seyrediyor. Peki, çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? İşte 18 Ağustos altın fiyatları…

18 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın dün yaşanan değer kaybının ardından bugün sabah yüzde 0,18 oranında yükseldi ve alış fiyatı 484,89 TL satış fiyatı ise 484,95 TL oldu. Gram altının satış fiyatı dün 486,48 TL idi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 18 Ağustos Çarşamba sabahında yüzde 0,25 oranında değer kazandı ve alış fiyatı 789,00 TL, satış fiyatı ise 802,00 TL oldu. Çeyrek altın dün 803,00 TL’den satılmıştı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın, güne yüzde 0,19 oranında değer artışıyla başladı ve sabah saatlerinde 1.578,00 TL’den alınıp 1.604,00 TL’den satılıyor. Yarım altının satış fiyatı dün de 1.606,00 TL idi.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın bu sabah yüzde 0,23 oranında değer kaybetti ve alış fiyatı 3.102,98 TL, satış fiyatı ise 3.164,14 TL oldu. Tam altın dün 3.171,39 TL’den işlem görmüştü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını bu sabah yaşanan yüzde 0,09’luk düşüşün ardından 3.224,00 TL’den alınıp, 3.272,00 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını dün 3.275,00 TL’den satıldı.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı güne yüzde 0,19 oranında yükselerek başladı ve alış fiyatı 266,12 TL satış fiyatı ise 319,69 TL oldu. 14 Ayar altının dünkü satış fiyatı 320,67 TL idi.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın güne yüzde 0,23 oranında değer kaybıyla başladı ve alış fiyatı 353,93 TL, satış fiyatı 354,27 TL oldu. 18 ayar altın dün 355,08 TL’den işlem gördü.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?