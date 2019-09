İKSV tarafından düzenlenen 18. Filmekimi, bu yıl 4-13 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayarak, 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi’nin yıldızları

Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkat çekiyor.

Oscar’lı sinemacı Noah Baumbach’ın yeni filmi Marriage Story, ilk kez izleyici karşısına çıktığı Venedik Film Festivali’nde müthiş övgüler aldı, Toronto Film Festivali’nde de eleştirmenlerin oylarıyla Adam Driver’a En İyi Performans Ödülü’nü getirdi. Marriage Story dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikâyesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor.

The Laundromat, Çin, Meksika, Afrika ve Karayipler’de Mossack Fonseca’nın üst düzey patronlarına ait sırları ortaya çıkaran gazetecilerin hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Oscar Ödüllü Steven Soderbergh’in üstlendiği filmin senaryosu, Scott Z. Burns (The Informant!, The Report) tarafından kaleme alındı. Film Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Jake Bernstein'ın Secrecy World adlı kitabından uyarlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Meryl Streep, Gary Oldman ve Antonio Banderas yer alıyor.

Xavier Dolan’ın yeniden Cannes ana yarışmada yer almasını sağlayan ve şimdiden genç yönetmenin en iyi yapıtları arasında sayılan son filmi Matthias & Maxime, sinemanın en aşırı, en ele avuca sığmaz, tartışmalı yaratıcılarından Takashi Miike’nin Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde gösterilen son filmi First Love / İlk Aşk, Cannes’da ana yarışmada yer alan tek Çin filmi Güney İstasyonunda Randevu, Cannes’da ilk gösterimini yapan ve Isabelle Huppert’e Brendan Gleeson’dan Jérémie Renier’ye ünlü oyuncuların eşlik ettiği Frankie, Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde ilk gösterimi yapılan Tayvanlı bağımsız sinemacı Midi Z’nin son filmi Nina Wu, hem korku öğeleri hem de Rihanna şarkıları içeren sıradışı senaryosuyla Bertrand Bonello’nun son filmi Zombi Child / Zombi Çocuk ve yönetmen Giuseppe Capotondi’nin Venedik Film Festivali’nde kapanış filmi olarak gösterilen yeni filmi Yanık Portakal / The Burnt Orange Heresy ,Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Dünya prömiyerini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan, Jukka-Pekka Valkeapää’nın yönettiği Dogs Don’t Wear Pants / Köpekler Pantolon Giymez, usta yönetmen Arnaud Desplechin’in ilginç polisiyesi Roubaix, une lumière / Suç Mahalli, komedi filmlerinde gerçekliğin sınırlarını zorlayan Quentin Dupieux’nün ilk gösterimini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün açılışında yapan filmi Le Daim / Deri Ceket, Senna ve Amy ile övgü toplayan Asif Kapadia'nın yeni filmi Diego Maradona, yönetmen Cédric Kahn’ın kameranın önüne de geçerek başrollerden birini üstlendiği Fête de famille / Mutlu Yıllar, “İşçi sınıfının yönetmeni” olarak birçok başyapıta imza atan Ken Loach’un Altın Palmiye için yarışan son filmi Sorry We Missed You / Üzgünüz, Size Ulaşamadık Filmekimi programında yer alan filmlerden bazıları.

Aile dramlarını ne kadar ustalıkla ele aldığını bildiğimiz Atom Egoyan’ın dünya prömiyerini henüz sona eren Venedik Film Festivali’nde yapan filmi Guest of Honor / Onur Konuğu, geçen yıl Altın Palmiye’li filmi Shoplifters / Arakçılar Filmekimi’nde gösterilen Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda’nın Venedik Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen yeni filmi La vérité / Saklı Gerçekler, ilk gösterimini Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde yapan, Bollywood mizansenleri ve müzikleriyle Orphanage / Yetimhane, Cannes Film Festivali’nin bu yılki gizli yıldızı olan Nicolas Bedos filmi La Belle Epoque / Yeni Baştan, Veronika Franz ile Severin Fiala’nin Sundance’te ilk gösterimini yapan ürkütücü yeni aile trajedileri The Lodge / Dağ Evi, yönetmen Vaclav Marhoul’un Jerzy Kosinski uyarlaması The Painted Bird / Boyalı Kuş, Venedik’te Marta Nieto’ya En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getiren duygusal dramı Madre / Anne ve izleyicileri ve hayranlarını sürekli şaşırtan Yorgos Lanthimos’un Matt Dillon’lı kısa filmi Nimic Filmekimi’nde!

Dünya prömiyerini henüz tamamlanan Toronto Film Festivali’nde yapan ve mizah dolu aksiyon filmlerinin ustası genç yönetmen Taika Waititi’nin son filmi Tavşan Jojo, benzersiz yıldız Gong Li, Lou Ye’nin Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışan son yapıtı Saturday Fiction / Tehlikeli Oyun, Fargo, Bones, Legion, The Unusuals dizilerinin senaryo yazarı Noah Hawley’in Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan son filmi Lucy In The Sky, Narcos dizisinden Edgar Ramirez’in de rol aldığı Olivier Assayas’ın son filmi Wasp Network Filmekimi’yle seyirciyle buluşacak filmler arasında.

Filmekimi’nde ödüllü filmler

Filmekimi programı bu yıl da saygın festivallerde ödüller almış filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Cannes’da Altın Palmiye kazanan Parasite / Parazit, Pedro Almodóvar’ın gönüllerin Altın Palmiye’sini alan ve Cannes’da Banderas’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran filmi Acı ve Zafer, Jessica Hausner’in Emily Beecham’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren yeni filmi Küçük Joe, Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi Alice and The Mayor / Alice ve Belediye Başkanı, günümüzün en radikal sinemacılarından Albert Serra’nın Belirli Bir Bakış’ta Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmi Libérté / Özgürlük, Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Portrait of A Lady on Fire, Jüri Ödülü’nü kazanan Bacurau, daha önce iki kez Altın Palmiye’yi kazanan Dardenne Kardeşler’in bu yıl En İyi Yönetmen ödülü kazanan filmi Genç Ahmet, Filmekimi’nde!

Filmekimi’nin ödüllü filmleri arasında Bruno Dumont’un Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Özel Övgü Ödülü’nü alan Jeanne, Christophe Honoré’nin Chiara Mastroianni’ye Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren yeni filmi Chambre 212 / Oda 212, başroldeki Haley Bennett’e birçok festivalde ödül getiren performansıyla öne çıkan Swallow / Saplantı, SXSW’da İzleyici Ödülü kazanan Shia LaBeouf’lı The Peanut Butter Falcon, Karlovy Vary’de En İyi Film seçilen yönetmen ikili Kristina Grozeva ile Petar Valchanov son filmleri The Father / Baba, Venedik Film Festivali’nde Ariane Ascaride’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Robert Guédiguian’ın yönettiği Gloria Mundi, Venedik’te Toby Wallace’a En İyi Genç Erkek Oyuncu Ödülü kazandıran Babyteeth / Süt Dişi yer alıyor.

2010’da İstanbul Film Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan Marco Bellocchio’nun, Cannes’da Altın Palmiye için yarışan ve İtalya’da Altın Küre dahil birçok ödül kazanan son filmi The Traitor / Hain, Rashaad Ernesto Green’in Sundance’te dünya prömiyerini yapan Berkshire ve Montclair’de ödül kazanan son filmi Premature / Çok Erken, Cannes’da François Chalet ve Ekümenik Jüri Ödülü’nü alan Terence Malick’in son filmi A Hidden Life / Gizli Bir Yaşam, I. Sigurdsson’un performansıyla ödülleri topladığı Hlynur Pálmason’un dünya prömiyerini Cannes’da yapan son filmi A White White Day / Bembeyaz Bir Gün de Filmekimi’nde!

Filmekimi’nin Oscar adayları

Sinemaseverler bu yıl da Oscar adaylığı belli olan filmlerden bir seçkiyi ilk kez Filmekimi’nde izliyor. Yılın izleyiciler tarafından en çok beklenen filmlerinin başında gelen Bong Joon-ho’nun Güney Kore’de tüm gişe rekorlarını kıran Altın Palmiye’li Parasite / Parazit, Almodovar’ın İspanya’nın adayı olan Banderas’lı dramı Pain and Glory / Acı ve Zafer, César Díaz’ın Cannes Eleştirmenler Haftası’nda En İyi İlk Film, En İyi Film ödüllerini alan ve Belçika’nın Oscar adayı seçilen Our Mothers / Annelerimiz, Karim Aïnouz’un Cannes’da prömiyerini yapan ve Belirli Bir Bakış’ta En İyi Film Ödülü alarak Brezilya’nın Oscar adayı olarak ilan edilen son filmi The Invisible Life of Euridice Gusmão / Görünmez Yaşam, Alejandro Landes’in bu yıl Sundance Jüri Özel Ödülü alan ve Kolombiya’nın Oscar adayı gösterilen filmi Monos, Gürcü asıllı İsveçli Levan Akin’in yönettiği İsveç’in Oscar adayı seçilen Ve Sonra Dans Ettik / And Then We Danced, Corneliu Porumboiu’nun yönettiği, yapımcılığını Toni Erdmann’ın yönetmeni Maren Ade’nin üstlendiği, Romanya’nın Oscar adayı olan The Whistlers / Islıkçılar, Filistin’in en tanınmış yönetmenlerinden Elia Suleiman’ın Cannes FIPRESCI’de Mansiyon Ödülü alan ve Filistin’in Oscar adayı It Must Be Heaven / Burası Cennet Olmalı, Vaclav Marhoul’un The Painted Bird / Boyalı Kuş filmi de Çekoslovakya’nın Oscar adayı olarak Filmekimi’nde seyirciyle buluşuyor.

Film ve müzik Filmekimi’nde

2002’den bu yana sonbaharı renklendiren Filmekimi, bu yıl müzik ve müzisyenleri konu alan dört filmle sezona müzikli bir başlangıç yapıyor: Leonard Cohen’den Justice’e, Roger Waters’dan Miles Davis’e müzik yelpazesinin dört farklı kanadından dört film izleyicilerimizin hem kulaklarına hem gözlerine hitap ediyor.

Bu bölümde efsanevi müzisyen Leonard Cohen ve bir dönem sevgilisi, her daim esin perisi Marianne Ihlen’in trajik aşkını Nick Broomfield yönetmenliğinde anlatan Marianne & Leonard: Aşk Sözleri, bugüne kadar gerçekleştirilen en muhteşem elektronik müzik konseri olarak tanımlanan Fransız elektronik müzik ikilisi Justice konserini 29 Ağustos’tan bu yana dünyanın farklı şehirlerinde sinema perdesine taşıyan Iris: Justice’ten Bir Uzay Operası, Pink Floyd’un kurucularından, grubun söz yazarı ve yaratıcı gücü Roger Waters’ın, nefes kesici bir ses tasarımıyla göz alıcı bir görsel şöleni yönetmen Sean Evans’la işbirliği yaparak bir araya getirdiği kaçırılmaması gereken bir sinema etkinliği Roger Waters: Us + Them ve kategorileri yıkıp geçen müzik kâşifi Miles Davis’in eksiksiz bir portresini çizen Miles Davis: Birth of the Cool Filmekimi’nde.

Filmekimi’nin bu yıl sloganı “Spoiler Yeme”

Filmekimi zengin programının yanı sıra, afişleriyle ve kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Muhabbet tarafından hazırlanan kampanya ve afişlerin temasını “#spoileryeme” sloganı oluşturuyor. Filmekimi, bu sloganla sinemaseverleri, programda yer alan filmleri herkesten daha önce görmeye davet ediyor. Filmekimi iletişim kampanyası da filmleri önceden izleyen ve izlemeyenler arasında yaşanan “spoiler verme” ve “spoiler’dan kaçma” çatışmasını ele alıyor.

Filmekimi Biletleri 28 Eylül’de Satışa Çıkıyor

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 28 Eylül Cumartesi 10.30’da Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak. Ankara ve İzmir’de bilet satışları 28 Eylül’den itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet bedeli eklenmeden satışa sunulacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 12 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 30 TL, indirimli 18TL, tüm 21.30 seansları ise 30 TL.

Ankara ve İzmir’de ise tüm seanslar tam 25 TL, öğrenci 17 TL.

Sinemaseverler Filmekimi filmlerini İstanbul Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması ve Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Cepa, İzmir’de Cinemaximum Konak Pier’de izleme şansı yakalayacak.

Filmler hakkında bilgiler, programın tümü, gösterim çizelgesi ve diğer tüm ayrıntılar Filmekimi’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.