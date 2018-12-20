19 milyon kişinin banka hesabı yok

Türkiye’deki gençlerin (15-24 yaş grubu) finansal konularla ilgili eğitilmesi gerektiğini söyleyen BKM Genel Müdürü Soner Canko, gençlerin yüzde 84’ünün para ve finans konusunda bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

NÜFUSUN YÜZDE 31’İ

Finansal okuryazarlığın ekonomik gelişmişliğin açık bir göstergesi olduğunu belirten Soner Canko’nun verdiği bilgiye göre; Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun (61 milyon 777 bin) yüzde 31’inin yani 19 milyon kişinin herhangi bir bankada hesabı bulunmuyor. Canko, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın yüzde 4’e kadar düştüğüne dikkat çekti.

EKONOMİYİ BİLMİYOR

Gençlerde Finansal Okuryazarlık Araştırması’na imza atan Fatoş Karahasan da “Türkiye’de 15-24 yaş arası 11.8 milyon gençten sadece 2.7 milyonunun banka hesabı var. Gençlerin yüzde 80’i ekonomiyi takip etmezken, 4 gençten 3’ü enflasyon kelimesinin anlamını bilmiyor” dedi. Geleceğe Yatırım kitabını kaleme alanlardan Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Başkan Yardımcısı Attila Köksal ise gençlerin finansal olarak bilinçlenmesinin daha güçlü bir ekonomi için önemli olduğunu belirtti.