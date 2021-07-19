Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta kısa bir sürenin ardından yeniden 500 TL seviyesinin altına düşmüştü, haftanın ilk gününde ise 497 TL seviyelerinde işle görüyor. 19 Temmuz Pazartesi sabahında çeyrek altının satış fiyatı ise 823,00 TL oldu. Diğer altın türlerinde de haftanın ilk iş gününde düşüş gözleniyor. İşte 19 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın piyasasındaki diğer ayrıntılar…

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın ilk gününde diğer altın türlerinin aksine yüzde 0,12 oranında bir değer artışı yaşadı. 19 Temmuz Pazartesi sabahında gram altının alış fiyatı 497,07 TL, satış fiyatı ise 497,18 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın düşüşe yeni haftada da devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,96 oranındaki değer kaybının ardından çeyrek altının alış fiyatı 808,00 TL olurken, satış fiyatı ise 823,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da yönünü aşağı çevirdi ve güne yüzde 1,02 oranında düşüşle başladı. 1.614,00 TL’den satılan yarım altın sabah saatlerinde 1.644,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altındaki 19 Temmuz Pazartesi sabahında yüzde 0,58 oranında düşüş yaşadı ve alış fiyatı 3.184,99 TL olurken, satış fiyatı 3.247,73 TL oldu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını haftayı değer kaybı ile kapatmıştı, haftanın başında da düşüşe devam ediyor. Sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,45 oranındaki değer kaybının ardından cumhuriyet altının alış fiyatı 3.297,00 TL, satış fiyatı ise 3.347,00 TL oldu.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının fiyatı yeni haftaya cuma günkü seviyesinin üzerinde başladı. Haftanın ilk gününde değer kaybetse bile 14 ayar altının alış fiyatı 273,03 TL, satış fiyatı ise 327,71 TL oldu.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın hafta sonunda ufak çaplı bir yükseliş yaşadı ancak haftanın ilk günün de yüzde 0,58 oranında düşüş yaşadı. 19 Haziran Pazartesi sabahında 18 ayar altının alış fiyatı 363,29 TL, satış fiyatı 363,63 TL.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?