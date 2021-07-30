19 yaşındaki Alperen Şengün NBA'de!
Daha önce Banvit, takımlar birleştikten sonra ise Beşiktaş Basketbol takımı forması giyen Alperen Şengün, NBA draft'larında Houston Rockets tarafından seçildi. 16. sıradan seçilen Alperen, ING Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu olmuştu.
30 Temmuz 2021, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
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Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti.
Gecede, Houston Rockets milli basketbolcu Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçti.
Rockets, 19 yaşındaki yıldızı seçebilmek için Thunder’a gelecek yıllardan 2 tane 1. tur Draft hakkı gönderdi.
Alperen, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 29 maçta 19.2 sayı, 9.4 ribaunt, 2.5 asist, 1.7 blok, 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.
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