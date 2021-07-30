Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da gerçekleşti.

Gecede, Houston Rockets milli basketbolcu Alperen Şengün'ü 16. sıradan seçti.

Rockets, 19 yaşındaki yıldızı seçebilmek için Thunder’a gelecek yıllardan 2 tane 1. tur Draft hakkı gönderdi.

Alperen, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 29 maçta 19.2 sayı, 9.4 ribaunt, 2.5 asist, 1.7 blok, 1.3 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



