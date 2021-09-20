Avrupa ve Asya kıtalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi an gerçekleşecek. Köprüden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yürüyerek geçecek.





İLK GEÇİŞ YAPILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü'nde Inşaat hızla devam ederken köprüde bir ilk yaşanacak. 45 metre genişliğinde 48 metre uzunluğundaki 700 ton ağırlığında olan tabliyelerin tamamı yerine yerleştirildi. Çanakkale Boğazı'nı adeta bir gerdanlık gibi süsleyen köprüden ilk geçiş sağlanmış olacak

DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin 100'üncü yılını temsilen 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün toplam uzunluğu 4608 metre olacak. Orta açıklığı 2023 metre, yan açıklıkları ise 770 metre olarak dizayn edildi. Köprü 2x3 şerit olarak hizmet verecek. (Hürriyet)