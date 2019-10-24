Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ayakların yükseltilmesi için çalışma yapılıyor.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkileri arasında yer alacak köprü için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor

Sütlüce şantiyesinde, köprü ayağına vinç yardımıyla bağ kirişi montajının ardından kule blokları üst üste konuluyor. Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükseliyor.

Tasarımındaki incelikleriyle farklı özelliklere sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renklerinde boyanacak. Her iki yakada 333 metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor

İki ayak aralığı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına ithafen 2023 metre olacak asma köprünün uzunluğunun, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

"2x3" şeritli hizmet verecek köprünün tabliyesinin genişliği 45,06 metre, yüksekliği de 3,5 metreyi buluyor. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Köprü için 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanıyor.

AA