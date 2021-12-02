2 Aralık 2021 korona tablosu belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 22 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 2 Aralık 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 2 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
02 Aralık 2021, Perşembe 17:57 Son Güncelleme:
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Koronavirüste günün rakamları internette araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar salgındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2 Aralık 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
1 Aralık korona tablosu