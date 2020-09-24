Anne ve babaları tedirgin eden durumlardan biri de yeni dünyaya getirdikleri bebeklerinin aşıya nasıl tepki vereceğini düşünmeleridir. Bebeklerin ilk aşısı olan 2. Ay aşıları için bilmediğiniz tüm soruların cevaplarını bu yazımızda bulabilmeniz mümkün… 2. ay aşısı ateş yapar mı? Bebeklerde 2 ay aşısı nereden yapılır, sorusunu soran anne ve babalara Kadın doğum uzmanı Ayşe Duman cevap verdi. Bebeğinizde ikinci ay aşılarından sonra geceleri daha fazla ateş olabilir. Bu süreçte ateş düşürücü ya da şurup vererek ateşi kontrol altına alabilirsiniz. Bebeğinizin ikinci ay aşılarından sonra ateşi 38 derecenin üzerine çıkarsa bir uzmana başvurabilirsiniz.

2. ay aşılarının ateş gibi bazı ufak yan etkileri olabilir. Ancak bu aşılar bebeğiniz için son derece güvenli aşılardır. Bu etkileri geçici olduğundan ve bu aşılar bebeğe zarar vermediğinden mutlaka yaptırılmalıdır. Bebeğinize yaptıracağınız aşıların koruyucu etkisi vardır. Yaptırdıktan sonra ateşi çıkmayabilir. Ancak çıkarsa evde doğal yöntemlerle kontrol altına alabilirsiniz. Buna rağmen yükseliyorsa bir uzmana başvurabilirsiniz.

2. ay aşısı ateş yapar mı? Bebeklerde 2 ay aşısı nereden yapılır? 2. Ay Aşıları Nelerdir?

Bebeğinizin 2. ay aşıları diğer aylara göre biraz daha yoğundur. Yani sizleri aşı açısından zorlu bir takvim bekliyor. Bu ayda bebeğiniz için yapılan aşılar verem, pnömokok, rotavirüs aşıları ve karma aşı yapılır.

Karma aşı difteri, tetenoz, boğmaca ve hib gibi hastalıklar karşısında bebeğinize bağışıklık kazanması adına yaptırılan bir aşıdır. Bebeğinize yaptırılacak karma aşı Sağlık Bakanlığı aşı takviminde de yer almaktadır.

Bebeğinizin uyku düzeni özellikle ilk aylarda çok önemlidir. Bebeğinizin 2. ay aşıları sonrasında uyku düzeni değişmez. Ancak bazı bebeklerde aşı sonrasında bir süre huzursuzluk ve uyku sorunları görülebiliyor.

Bebeğiniz ikinci ayda rutin kontrol sırasında verem aşısı, KPA ve karma aşıyı olmalıdır. Verem aşısı sonrasında ufak bir iz oluşabilme durumu vardır. Bebeğiniz bu aşılar sonrasında tetanozdan menenjite, orta kulak iltihabından zatürreye kadar birçok hastalık için bağımsızlık kazanabilir. Aşılar konusunda Sağlık Bakanlığı aşı takvimi takip edilebilir.































