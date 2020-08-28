2 aya kadar yeni bir müjde gelebilir

CNN Türk yayınında soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz kullanımının 2023’e yetişeceğini ifade etti. Bakan Dönmez, “Biz kuyuları açtıkça o kuyulardan üretime geçeceğiz. Gazı uzun yıllar boyunca TürkAkım ile birlikte Kıyıköy’den alıyoruz ve 81 ilimize götürüyoruz. Buradaki doğal gazı ana iletim şebekesine Ereğli ya da Akçakoca’dan bağlayacağız” diye konuştu.

İki gemi yetmeyebilir

Dönmez, Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni’nin yıl sonuna kadar Karadeniz’de olacağını belirterek, “Bu noktada 40’a yakın kuyu açılması gerekiyor. Bir potansiyel görülürse iki sondaj gemisi de yeterli olmayacak” dedi. Akdeniz’de de potansiyeli olan bölgelerde faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Dönmez, hem petrol hem doğalgaz bulma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Karada da devam

Türkiye’nin karada da ciddi sondaj faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Dönmez, şunları söyledi: “Türkiye Petrolleri son 20-25 yılda karadaki üretimini 50 bin varilin üzerine çıkardı. Türkiye’nin günlük 1 milyon varile yakın petrol tüketimine kıyasla bu üretim rakamı düşük kalıyor. Üretim rakamlarını günlük 100 bin varile çıkarmamız gerekir. Karadaki faaliyetlerimizi arttırarak devam ediyoruz. Son yıllarda yeni keşiflerle birlikte günlük üretimimizi 42 bin varilden 53 bin varillere çıkardık.”